Zum rechten Terror in Deutschland: "Die Szene ist sehr waffenaffin"

Es hätte ein Massaker in der Synagoge von Halle werden können. Offenbar nur durch glückliche Umstände wurde das verhindert. Es bleibt die furchtbare Spur eines Attentäters mit antisemitischen Motiven, der zwei Menschen tötete und andere verletzte. Um mögliche Hintergründe zu erhellen und diesen terroristischen Anschlag einzuordnen, spricht Inforadio-Redakteur Christian Wildt mit dem ARD-Terrorismus-Experten Michael Götschenberg.



Der mutmaßliche, rechtsextreme Attentäter von Halle ist bei seinen Taten sehr radikal und überzeugt vorgegangen. "Er ist kaltblütig und so radikalisiert, dass ihn das, was er tut, gefühlsmäßig überhaupt nichts ausmacht, ihn überhaupt nicht erreicht. Er ist völlig bei der Sache."

So beschreibt der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg das versuchte Massaker des 27-Jährigen in einer Synagoge. Den Anschlag, bei dem am Mittwoch zwei Menschen starben, hat er im Internet gestreamt.

Neues Selbstbewusstsein der rechtsextremistischen Szene

"Jüdische Menschen leben gefährlich. Das ist spätestens seit gestern wieder offensichtlich geworden", sagt Götschenberg. Grund sei ein verändertes gesellschaftliches Klima - die AfD sei ausdrücklich Teil dieses Problems, betont der Terrorismusexperte.

"Die rechtsextremistische Szene meint, es ist wieder an der Zeit, dass man sich öffentlich zeigen kann." Das müsse sich dringend ändern.

Konzerte, Kampfsport-Events und Vorträge von Holocaust-Leugnern

Laut Götschenberg leben derzeit rund 25 000 Rechtsextremisten in Deutschland, rund 12 000 von ihnen werden als gewaltbereit eingeschätzt. Man müsse davon ausgehen, dass viele bewaffnet sind. "Die Szene ist sehr waffenaffin."

Treffen von Rechtsextremisten gebe es vor allem auf Konzerten, auf Kampfsportveranstaltungen und bei Zeitzeugen-Vorträgen von Holocaust-Leugnern. Virtuell spiele sich viel auf Foren oder in Messenger-Gruppen ab.