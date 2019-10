rbb/Anna Toelke Bild: rbb/Anna Toelke

Fr 04.10.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Scheerien Arp: Hebamme aus Überzeugung

Wer ein Kind bekommt, hat bei der Frage, wie dieses Kind zur Welt kommen soll, in Deutschland verschiedene Möglichkeiten: Klinikgeburten, Entbindungen im Geburtshaus oder zu Hause und (noch) gibt es auch sogenannte Beleggeburten. Was es damit auf sich hat, darüber hat Inforadio-Redakteurin Anna Toelke mit Scheerien Arp gesprochen - sie ist eine der wenigen verbliebenen Beleghebammen in Berlin und arbeitet im Bezirk Treptow-Köpenick.

Das Geburtshaus Müggelsee in Berlin-Friedrichshagen hat Arp 2006 mitgegründet Bild: rbb/Anna Toelke

Ein Kind zu bekommen, ist für die werdenden Eltern eine riesige körperliche und seelische Herausforderung - besonders am Tag der Geburt brauchen sie viel Unterstützung. Um eine gute Geburt zu erleben, sei vor allem Ganzheitlichkeit wichtig, sagt Arp: "Das braucht die Frau - angenommen werden von der Hebamme, Zuspruch, Wärme, Vertrauen. Vertrauen ist ganz, ganz wichtig", betont die Hebamme, die ihren Beruf seit 32 Jahren ausübt. Bei klassischen Geburten im Krankenhaus haben die Hebammen jedoch selten Zeit für eine so intensive Betreuung, weil sie sich gleichzeitig um mehrere Frauen kümmern müssen, die gerade ihr Kind zur Welt bringen. "Man hat als Hebamme in der Klinik überhaupt keinen Bezug zu den Frauen", sagt Arp, die auch lange Zeit in Krankenhäusern gearbeitet hat. "Man versucht natürlich, der Frau Beistand zu geben. Aber wenn da der Bus mit den Schwangeren vor der Tür steht, dann ist es gar nicht möglich, die ganze Zeit neben einer Frau zu sitzen."



Hebamme Scheerien Arp erklärt im Geburtsvorbereitungskurs, wie eine Geburt abläuft | Bild: rbb/Anna Toelke

"Ich kenne die Frauen sehr lange"

Weil sie aber genau das wollte, gab Arp die Arbeit in der Klinik auf, gründete 2006 das Geburtshaus Müggelsee in Berlin-Friedrichshagen mit und bietet seither freiberuflich Hausgeburten und Beleggeburten an. Bei Beleggeburten betreut die Hebamme die schwangere Frau in der Vorsorge, begleitet sie während der Geburt in einer Klinik und versorgt Mutter und Baby anschließend auch im Wochenbett zu Hause. "Wir haben einen Vertrag mit der Belegklinik - für mich bedeutet das Krankenhaus Kaulsdorf und Krankenhaus Köpenick", erklärt Arp. Das Besondere an dieser Form der Geburt: Der gebärenden Frau stehen alle medizinischen Einrichtungen der Klinik - und auch die Ärzte - zur Verfügung, sie wird aber nicht von den angestellten Hebammen im Kreißsaal betreut, sondern von ihrer Beleghebamme, die sich ausschließlich um sie kümmert. "Ich biete die 1-zu-1-Betreuung an, was immer seltener wird. Und ich genieße das", sagt Arp. "Ich kenne die Frauen sehr lange. Es entsteht eine gute Verbindung."



Arp bietet Beleggeburten und Hausgeburten an sowie die Vor- und Nachsorge | Bild: rbb/Anna Toelke

Haftpflichtversicherung: Etwa 10.000 Euro pro Jahr

Etwa vier Wochen vor der Geburt beginnt für Arp die Rufbereitschaft - das heißt, sie ist für die Frauen 24 Stunden am Tag erreichbar, auch an Sonn- und Feiertagen. Für diese Rufbereitschaft zahlen die Frauen privat eine Pauschale. "Die Höhe der Summe entscheidet jede Hebamme für sich", sagt Arp. "Sie liegt zwischen 700 und 1.000 Euro." Einige Krankenkassen erstatten den Versicherten einen Teil des Geldes zurück. Arp eklärt, dass sie die Pauschale erheben muss, um ihre Kosten als freiberufliche Hebamme zu decken - vor allem die hohe Haftpflichtversicherung. "Wir jetzt bei ca. 10.000 Euro, die wir pro Jahr zahlen müssen", sagt sie. Der finanzielle Druck sei aus ihrer Sicht ein wichtiger Grund dafür, dass sich immer mehr freiberufliche Hebammen zurückziehen. Der Hebammenverband Berlin bestätigte Inforadio, dass die Zahl der Beleghebammen in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen ist - genaue Zahlen liegen aber nicht vor.



"Generation der Hebammen hat sich gewandelt"