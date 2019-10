- Pflege in Deutschland: Bringen ausländische Kräfte die Rettung?

Der Ruf des Pflegeberufs ist nicht der beste. Immer weniger junge Leute erklären sich bereit in der Pflege zu arbeiten. Daher wirbt Deutschland seit vielen Jahren Pflegekräfte aus dem Ausland an. Wie effektiv die Maßnahme ist und was das eigentliche Problem im Pflegesektor ist, erklärt Dr. Jochen Schellenberg im Interview. Er ist der Vorsitzender der Geschäftsführung des Pflegedienstleiters "Katahrinenhof".



Die Pflege hat ein Image-Problem. Das ist auch Schellenberg klar. Doch entgegen der weitverbreiteten Meinung liege das nicht an dem Beruf, sondern viel mehr an dem Bild, was in der Öffentlichkeit verbreitet werde.

"An diesem schlechten Bild malt die Politik kräftig mit", betont Schellenberg. Die Branche an sich sei nicht der Übeltäter. Denn gleichzeitig müsse die Sektor mit vielen anderen beim Anwerben von jungen Leuten konkurrieren. "Da kommt die Pflege, was das Image angeht, nicht richtig gut weg."

Die Schichtarbeit als Abschreckungsfaktor für Neubewerber hält er für unglaubhaft. Schließlich gäbe es viele Berufe, in denen in Schichten gearbeitet werde. "Bei uns sind die Schichten genauso begrenzt wie in anderen Branchen auch", betonte er im Interview.