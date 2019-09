- Julia Reda: Digital engagiert, europäisch gefrustet

Sie wollten "Das Ende des freien Internets" verhindern, die Demonstranten gegen die Reform des Europäischen Urheberrechts Anfang 2019. An der Spitze der Proteste stand eine junge Europa-Abgeordnete der Piratenpartei, Julia Reda. Inzwischen hat sie ihre politische Karriere beendet - mit nur 33 Jahren. Über die Chancen junger Frauen in Brüssel, die Rolle der Wissenschaft im Parlament und die Frage, wie emotional Politik sein sollte sprach unser EU-Korrespondent Samuel Jackisch mit Julia Reda.

Mit 27 Jahren sei sie nach Brüssel gekommen, wo die Piraten - vertreten durch zwei schwedische Mitglieder- erst einmal einen guten Ruf hatten. Doch als junge Frau wurde sie nicht besonders ernst genommen. Spott gab es beispielsweise vom ehemaligen EU-Kommissar für Digitalwirtschaft, Günther Oettinger (CDU). In ihren fünf Jahren in Brüssel habe sie das immer wieder erlebt, so die Ex-Piratin.



Beim Thema EU-Urheberrechtsreform sagt sie heute rückblickend, dass viele ältere Politikerinnen und Politiker das Thema völlig unterschätzt hätten. Sie stellten sich das Internet vor allem als Marktplatz vor - es gehe vorrangig um das Geschäft im Netz, so Reda. Für sie und viele Demonstranten gegen die EU-Urheberrechtsreform ist das Internet hingegen "Lebensraum": "Das ist der Ort, wo wir Gleichgesinnte gefunden haben, was in unserer Jugend superwichtig war", so Reda. Für einige ihrer Kolleginnen und Kollegen sei es hingegen eher unangenehmer Teil ihrer Arbeit, sich auch auf Twitter und Facebook mitteilen zu müssen.



Die Aufmerksamkeit für ihre Person sei ihr unangenehm gewesen, sie habe auch versucht, weitere Abgeordnete sichtbarer zu machen: "Ich glaube, ganz ohne Personalisierung funktioniert die Politik nicht." Einen Personenkult lehen sie hingegen ab, denn dieser könne kippen. Niemand sei unfehlbar.