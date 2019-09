- Peter Hermanns: Fünf Jahre Flüchtlingsdorf Köpenick

Als vor fünf Jahren der Zustrom von Flüchtlingen nach Europa seinem Höhepunkt entgegensteuerte, wurden überall in Berlin zahlreiche Notunterkünfte aus dem Boden gestampft. In Köpenick entstand das erste Containerdorf. Der Kiez zeigte sich seinerzeit gespalten - es gab großen Protest von Anwohnern, aber auch viel Unterstützung. Peter Hermanns leitet das Containerdorf seit dem Beginn und blickt mit Inforadio-Redakteur Thomas Rautenberg auf die vergangenen fünf Jahre zurück.

Der fünfte "Geburtstag" des Containerdorfs wird von diesem Freitag an mit einem Bürgerfest gefeiert - und für Hermanns ist es ein doppelter Grund zum Feiern, denn in diesen Tagen kommen auch die meisten Bewohner zurück, die wegen eines Feuers Mitte September ausquartiert werden mussten.

Zum Glück hätten einige Anwohner mit ihrer Initiative "Allende 2 hilft" begonnen, den Kiez zu befrieden, erzählt Hermanns - unter anderem mit einem Adventssingen auf der Demonstrationsroute, was die Proteste von der Unterkunft fernhielt. Diese und andere Aktionen hätten geholfen, so Hermanns: "Wenngleich man sagen muss: Wir hatten noch bis ins Jahr 2016 Mahnwachen vor der Tür."

Wenn Hermanns sich an den Start des Dorfes erinnert, kommt ihm zu allererst die aufgeheizte Atmosphäre in Köpenick und Deutschland in den Sinn: "Es gab bereits im Vorfeld, noch bevor wir eröffnet hatten, Demonstrationen mit vielen Teilnehmenden - aus meiner Sicht auch mit deutlich rassistischem Hintergrund." Gleichzeitig habe es Gegendemonstrationen gegeben, so der Unterkunftsleiter: "Der ganze Kiez war gespalten."

Inzwischen hat die Unterkunft im Kiez allerdings den Namen "Dorf der Hoffnung" bekommen. Das liege auch an dem guten internen Klima, das fast familiär sei, so Hermanns. "Wir haben keine starke Hierarchie in der Einrichtung, sondern wir bemühen uns, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen." So schüttele er jedem, dem er im Alltag begegne die Hand und frage, wie es ihm geht, erzählt der Leiter der Unterkunft. Und genau so machten es auch die Mitarbeiter - bis hin zum Hausmeister und zur Verwaltungsmitarbeiterin.

Er gehe davon aus, dass noch mal viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen könnten, sagt Hermanns - das zeige sich auch in Gesprächen mit Landespolitikern. Diesmal sei man aber besser vorbereitet, so der Unterkunftsleiter: "Ein solches Chaos, wie wir das 2014 und 2015 erlebt haben, obwohl es damals auch schon Warnungen genug gab, werden wir so sicher nicht mehr erleben."