- Thomas Biebricher: Wer ist eigentlich noch konservativ?

Die CDU schwächelt - vor allem im Osten. Die Kanzlerinnen-Partei galt jahrzehntelang als Anker der Republik - nun scheint sie "erschöpft", wie es der Politologe Thomas Biebricher von der Universität Frankfurt ausdrückt. Geht damit etwas verloren - zumindest an Stabilität? Das wollte Inforadio-Redakteur Christian Wildt von Biebricher wissen.

"Die Union ist in schwerem Fahrwasser", meint Biebricher. "Auch intern ist es nicht einfach, die Partei zu befrieden, weil es durchaus noch eine Menge Leute in der Partei gibt, die sich als konservativ verstehen." Außerdem gebe es in der Bevölkerung viele Menschen, die sich selbst konservativ nennen würden, sich aber nicht mehr bei der CDU repräsentiert fühlen. "Und das ist für die Union schon ein großes Problem, weil sie natürlich keine ausschließlich konservative Partei ist."

Klassische konservative Themen seien die Rolle der Familie oder der Religion. "Aber die Räder der Zeit drehen sich weiter und Gesellschaften entwickeln sich", so Biebricher. Da müsse sich die konservative Seite stets fragen, wie man damit umgeht. "Und typischerweise ist es so, dass sich Konservative in der Christdemokratie immer wieder diesen schmerzhaften Anpassungsprozessen unterzogen haben." Es sei häufig das größte Problem des Konservatismus, an bestimmten Dingen festhalten zu wollen, die schon verloren sind.

Über letzte konservative Identifikationsmerkmale, die AfD und Leitfiguren spricht Christian Wildt mit Thomas Biebricher.

Buchtipp

Thomas Biebricher

"Geistig-moralische Wende. Die Erschöpfung des deutschen Konservatismus"

Matthes & Seitz Berlin, Dezember 2018

320 Seiten

ISBN: 978-3957576088