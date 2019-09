imago images/Bildgehege Bild: imago images/Bildgehege

Di 24.09.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Hajo Seppelt: "Die Regeln einzuhalten, ist essentiell im Sport"

Der ARD-Journalist Hajo Seppelt deckt seit Jahren Korruption und Doping im Spitzensport auf. Mit Konsequenzen: Als er das systematische Staatsdoping Russlands offengelegte, verweigerte ihm der Gastgeber die Einreise zur Fußball-WM 2018. In einem neuen Buch erzählt Seppelt über zwielichtige Sportärzte, Doping in Premier League und Stammzell-Behandlungen in China. Im Gespräch mit rbb-Sportreporter Nikolaus Hillmann warnt er davor, dass es mehr Anstrengungen brauche, damit der Spitzensport nicht seine Glaubwürdigkeit verliert.