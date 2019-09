Fridays For Future-Aktivistin Blitz: "Fangen an, Teil der Lösung zu sein"

Während am Freitag das Klimakabinett der Bundesregierung tagt, werden Zehntausende allein in Deutschland für sichtbaren Klimaschutz auf die Straße gehen und sich an einem globalen Aktiontag beteiligen. Aufgerufen hat die Schüler-Protestbewegung Fridays for Future. Eine der hiesigen Organisatorinnen ist die 16-jährige Hannah Blitz. Inforadio-Reporter Matthias Bertsch hat sie getroffen.



Blitz hoffe auf einen "neuen Meilenstein" bei der Klima-Demo, dass noch mehr Menschen als bei der ersten Klima-Demo im März 2019 teilnähmen. "Ich hoffe, wir bringen da noch einmal etwas zu den Politikern durch, setzen ein Zeichen und werden gehört", sagte sie.



An die Politikerinnen und Politiker habe sie hohe Erwartungen - aber sobald sie die Zeitung aufschlage, sei sie überrascht bis demotiviert, welche Ansichten und Anliegen die Poltiker verträten. Viele Vorschläge seien ihr zu zaghaft.

Hohe Ansprüche sind das Minimum

Die Klima-Bewegung "Fridays for Future" habe sich Ziele gesteckt wie unter anderem den Ausstieg aus der Kohle. Manche der Forderungen wirkten von außen gesehen hoch angesetzt, so Blitz - doch in Bezug zum Pariser Klimaabkommen, das auch Deutschland unterzeichnet habe, seien sie nur das, was vereinbart wurde. "Wir wollen eigentlich nur, dass die PolitikerInnen das einhalten, was sie unterschrieben haben." Es gehe nicht um eine Kleinigkeit, sondern um die Zukunft ihrer und zukünftiger Generationen, sagte die Aktivistin.

Schule, Hausaufgaben, Klima retten

Bei den Aktionen mit "Fridays for Future" habe sie viel gelernt, angefangen damit, wie sie eine Demo organisiert oder mit Politikern auf Augenhöhe spricht. "Es steckt schon sehr viel Arbeit dahinter", so die Schülerin, doch das sähen viele Menschen nicht. "Fridays for Future" sei keine reine Spaß-Veranstaltung, sondern da steckten junge Menschen "teilweise ihre ganze Lebensenergie hinein". Auch sie selbst müsste nach Schule und Hausaufgaben noch zusätzliches Engagement zeigen. Aber sie würde trotz dessen diesen Weg immer wieder einschlagen, sagte Blitz.

Sensibilisierte Jugendliche

Von Gleichaltrigen werde sie nicht als "Spaßbremse" wahrgenommen, eher das Gegenteil. Proteste können auch Spaß machen, sagte die Aktivistin: "Wir stehen ja nicht alle da mit gesenkten Köpfen und weinen, sondern wir machen das auf eine ganz laute, bunte und fröhliche Art." Eher sei die Sensibilität für das Thema unter ihren Schulkameradinnen und -kameraden gestiegen. Jugendliche, die früher alles andere als klimabewusst handelten, referierten heute bei Vorträgen das Thema "Klimakrise", brächten ihr Frühstück in einer Brotbox mit und haben ihren Plastikkonsum deutlich reduziert. Das sei immerhin ein Anfang, so Blitz.



Einen Generationenkonflikt sehe sie nicht direkt - doch die ältere Generation hätte aus ihrer Sicht nicht rechtzeitig gehandelt. Blitz verweist auf die erste UN-Weltklimakonferenz vor gut 40 Jahren und dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon damals auf den Klimawandel hingewiesen hätten. "Es wurde viel zu spät beziehungsweise gar nicht gehandelt." Blitz appelliere an alle Generationen, den Klimawandel ernst zu nehmen.