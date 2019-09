obs Bild: obs

Mi 18.09.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Regisseur Tim Fehlbaum und die verfilmte Klima-Katastrophe

Was passieren kann, wenn Prognosen von Klimaforschern zutreffen, kann man auch immer wieder auf der großen Leinwand sehen: zum Beispiel in Tim Fehlbaums international gefeiertem Film "Hell" mit einem zur gleißenden Lichthölle verbrannten Deutschland. Momentan arbeitet der Schweizer Regisseur an einer weiteren Dystopie, deren Schauplatz eine fast vollständig überschwemmte und verschlammte Erde ist. Alexander Soyez hat sich mit Tim Fehlbaum über seine und andere Klima-Dystopien unterhalten.

Deutschland, 2011, Sonnenstürme habe das Land in gleißendes Licht getaucht, die Menschen sind in einem Ausnahmezustand: Der Film "Hell" vom Regisseur Tim Fehlbaum kommt dem apokalyptischen Szenario der Erderwärmung mit Dürre, Hitze und massiver Sonneneinstrahlung nahe. "Unser Film soll auch einen gewissen Metapher-Charakter haben", sagt Fehlbaum im Inforadio. Er solle die Frage beantworten: Was wäre wenn?

Bild: Vega Film AG