- "Bei Flucht können wir nicht mit dem Brunnen hinterher"

Das westafrikanische Niger gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Die Welthungerhilfe versucht, den Menschen vor Ort Perspektiven zu bieten - etwa durch den Bau von Brunnen. Aber auch aktive Terrororganisationen fordern die Hilfsorganisation. Über die Projekte in Niger hat Francis Djomeda mit Inforadio-Redakteur Christian Wildt gesprochen. Djomeda leitet das Büro der Welthungerhilfe in Nigers Hauptstadt Niamey.



Aus diesem Grund sei es für die Welthungerhilfe wichtig, die Projekte vor Ort in viele Richtungen anzulegen. Zum einen unterstützt das Hilfswerk die Menschen in der Land- und Viehwirtschaft mit modernen Techniken. Aber auch Projekte für Wasser, Sanitäranlagen und zur Schaffung von Einkommen gehören zum Repertoire.

Die Länder der Sahelzone haben mit Klimaveränderungen zu kämpfen, erklärt Francis Djomeda. Es gibt nicht genügend Wasser, dadurch folgten Dürre und Einschränkungen für Tiere und Menschen in der landwirtschaftlichen Produktion. Regnet es zu viel, führten Überschwemmungen zu Verlust von Häusern und Feldern. Dadurch steige das Risiko für Krankheiten - Epidemien von Cholera, Malaria und weiteren Seuchen seien die Folge, so der Helfer.

Konkret unterstützt die Welthungerhilfe vor allem Jugendliche und Frauen dabei, eine kleine Existenz gründen zu können. Das kann der Verkauf von Lebensmitteln, aber auch die Eröffnung einer Werkstatt oder Schneiderei sein.



Probleme bereiten den Menschen in Niger aber auch immer häufigere Attacken von Terrorgruppen. Deshalb seien viele auf der Flucht. "Wenn wir angefangen haben, einen Brunnen zu bauen und die Menschen fliehen, dann können wir nicht mir dem Brunnen hinterherkommen. Das heißt, wir müssen immer wieder von vorn anfangen", sagt Djomeda.



Die Sicherheit sei auch für die Organisation selbst ein Problem. Denn durch die Terrorgruppen kämen sie oft nicht an die Menschen im Land. "Der Staat ist schon an seine Grenzen gestoßen", sagt der Entwicklungshelfer. Es gäbe französische und US-amerikanische Truppen im Land. Das Militär könne das Problem allein aber nicht eindämmen.