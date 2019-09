NDR/Privat Bild: NDR/Privat

Fr 06.09.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Maik Messing verlor seine Tochter an den IS

Leonora ist 15, ein ganz normaler Teenager, sie lebt mit ihrer Familie in Breitenbach am Rande des Harz. Dann verschwindet sie plötzlich - und taucht als Frau eines deutschen Dschihadisten wieder auf, in Rakka, einer Hochburg des Islamischen Staats im umkämpften Syrien. Ihr Vater Maik Messing kämpft seit fast vier Jahren darum, seine Tochter zurückzuholen. Inforadio-Redakteur Christian Wildt hat mit ihm gesprochen.



"Schock - das Wort alleine reicht nicht", sagt Messing, als er sich an den Tag erinnert, an dem seine Tochter verschwand. "Eine Ur-Katastrophe möchte ich es fast nennen." Als er und seine Familie begriffen, was wirklich passiert war, war ihr bisheriges Leben "mit einem Fingerschnipsen" auf einen Schlag vorbei. Was damals nach und nach klar wurde: Leonora führte längst ein Doppelleben, war zum Islam konvertiert, hatte in sozialen Medien Kontakte zu Islamisten.

Vom Tanzmariechen zur Frau eines Dschihadisten

Noch drei Wochen vor ihrem Verschwinden tanzte Leonora noch im Nachbarort als Tanzmariechen in recht freizügiger Karnevalskleidung - "und es gab Salami-Pizza", erinnert sich Messing. Daraus schließt er, dass der Glaube nicht der ausschlaggebende Grund war, von zu Hause wegzugehen. "Das ist ein Stück weit Naivität, Leichtgläubigkeit, fehlende Menschenkenntnis", sagt Leonoras Vater. Die 15-Jährige reist nach Rakka, heiratet einen deutschen Dschihadisten, wird seine dritte Frau. Ihr Mann, meldet sich bei Maik Messing zufälligerweise in genau dem Moment, als LKA-Beamte Leonoras Zimmer durchsuchen. Es kam zu einem kurzen Telefongespräch: "Er sagte, dass Leonora jetzt bei ihm ist, dass sie jetzt zu ihm gehört, dass er so lange er lebt für sie da sein und für sie kämpfen wird. Ich soll mir aber keine Sorgen machen."

Buch "Leonora: Wie ich meine Tochter an den IS verlor - und um sie kämpfte" von Maik Messing, Volkmar Kabisch und Georg Heil broschiert: 352 Seiten

erschienen am: 6. September 2019

Verlag: Econ