- 20 Jahre Staudenmarkt: "Die Mischung macht's und die tolle Beratung vor Ort"

Wenn Reisebusse aus halb Deutschland und Europa durch Berlin-Steglitz kurven, dann ist wieder Staudenmarkt. Jedes Jahr kommen rund 30.000 Besucher. Denn der Staudenmarkt gilt als einer der schönsten Pflanzenmärkte - und er feiert an diesem Wochenende seinen 20. Geburtstag. Inforadio-Redakteurin Sylvia Tiegs hat mit Ivette Grafe und Clara Luckmann vom "Team Staudenmarkt" über das Erfolgsgeheimnis gesprochen.

Angefangen hat alles als kleines Gartenfest, von Gärtnerinnen und Gärtnern mit einer ähnlichen Vorstellung vom Gärtnern, die sich auf Staudenpflanzen spezialisieren wollten.

Spezialisierung als Erfolgsgeheimnis



Dass der Staudenmarkt so berühmt geworden ist, liegt für Organisatorin Ivette Grafe vor allem daran, dass immer mehr Spezialisten dazu gekommen sind: „Wir haben einfach so viele Gärtnereien und Baumschulen, die teilweise sehr spezialisiert sind auf bestimmte Gruppen von Pflanzen. Im Baumarkt kriegt man häufig nur das was gerade blüht oder Saison hat, das ist bei uns nicht so. Bei uns kriegt man die ganze Vielfalt fürs ganze Jahr.“

Zweimal im Jahr findet der Staudenmarkt statt. Dabei geht es nicht ums schnelle Gärtnern. Im Frühjahr können auf dem Staudenmarkt Pflanzen gekauft werden, die im Herbst blühen und auf dem Herbstmarkt dann Pflanzen, die erst im Frühjahr blühen. „Dann sind die Pflanzen schon eingewachsen und man hat nächstes Jahr mehr und länger Freude daran“, sagt Grafe.

Gute Beratung und Naturnähe als Schlüssel

Im Unterschied zu anderen Pflanzenmärkten und Baumärkten verkaufen nicht Händler die Pflanzen, sondern die Gärtnerinnen und Gärtner selbst. Die Besucher schätzen das direkte Gespräch und den Fokus auf die Pflanzen, sagt Clara Luckmann, Pressesprecherin des Staudenmarkts: „Wir machen Märkte, wo man nicht über eine Werbung nach der nächsten stolpert. Wo das alles nicht gewünscht ist. Bei uns sollen die Pflanzen sprechen.“

Die angebotenen Staudenpflanzen sollen dabei möglichst nicht aus beheizten Gewächshäusern kommen und auch der Umweltschutz ist wichtig. Bereits seit einigen Jahren achten die Veranstalterinnen darauf Tipps zu geben, wie Gärten insektenfreundlich gestaltet werden können, und welche Pflanzen besonders gut mit trockenen Sommern zu Recht kommen.

Prominenter Besuch zum Jubiläum

Zum zwanzigjährigen Jubiläum gibt es aber nicht nur gute Beratung und unzählige Staudengewächse, sondern auch ein prominent bestztes Rahmenprogramm. Die ehemalige Schirmherrin des Staudenmarkts Renate Künast liest aus ihrem Buch "Rein ins Grüne, raus in die Stadt" und die aktuelle Schirmherrin, Schauspielerin Anja Franke, kommt zum Fototermin.

Außerdem wird allen Teilnnehmenden, die schon seit dem Anfang vor 20 Jahren dabei sind, eine goldene Gießkanne überreicht. „Das ist immer ein Who is Who der Branche, man kennt sich, das ist auch immer sehr persönlich,“ freut sich Ivette Grafe bereits auf den Jubiläumsmarkt.