- Antje von Drewitz: Unternehmerin mit hohen Ansprüchen

Sie will eine Chefin sein, die nicht nur aufs Geld schaut, sondern auch auf die Verantwortung für Mensch und Umwelt: Antje von Dewitz ist Geschäftsführerin des Familienunternehmens VAUDE. Rund 500 Mitarbeiter produzieren nachhaltige Outdoor-Kleidung und -Ausrüstung - und ganz nebenbei auch noch erstaunlich viel Nachwuchs. Darauf ist Antje von Dewitz - selbst vierfache Mutter - besonders stolz, hat sie rbb-Redakteurin Lydia Lange verraten.

"Der Beginn war, dass schon mein Vater ein sehr familienfreundlicher Mensch ist", erzählt die Unternehmerin aus Tettnang am Bodensee. "Er hat schon vor 30 Jahren in dem damaligen Neubau einen Kindergarten berücksichtigt - erst mal nur die Räumlichkeiten" Jedoch habe die katholische Kirche damals interveniert und erfolgreich verhindert, dass das Unternehmen einen eigenen Kindergarten betreibt.

Ausgerechnet an ihrem ersten eigenen Arbeitstag bei VAUDE habe sie dann festgestellt, dass sie - ungeplant - schwanger war, erzählt von Drewitz. "Da ist mir erst mal aufgefallen, dass ich gar keine Frauen kenne, die Verantwortung irgendwo im Beruf haben - außer Lehrer - mit Kindern." So setzte von Drewitz als Erstes die alten Pläne ihres Vaters in die Tat um - und eröffnete 2001 ein Kinderhaus.

Außerdem passte die Geschäftsführerin viele Prozesse im Unternehmen an: Sie führte neue Hierarchieebenen und flexible Arbeitszeitmodelle ein - auch für Führungskräfte. Quasi nebenbei setzte das Unternehmen durch die vielen Teilzeit-Kräfte und Homeoffice-Regelungen auch auf die Digitalisierung, erzählt von Drewitz: "Es ist ein hoher Aufwand, Besprechungen zu organisieren. […] Wir machen viel über Skype und Video und viel online." Und: Inzwischen sind 40 Prozent der Führungskräfte im Unternehmen Frauen.