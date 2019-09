- Charité-Abschied: "Mitte muss Wissenschaftsstandort werden"

In Klinik-Rankings steht die Berliner Charité ganz oben - und gehört auch zur Berliner Exzellenz-Allianz. Wesentlichen Anteil daran hat Prof. Karl Max Einhäupl, der seit elf Jahren Vorstandsvorsitzender der Charité Universitätsmedizin Berlin ist. Am Dienstag verabschiedet sich der 72-jährige in den Ruhestand - mit einer feierlichen Amtsübergabe an seinen Nachfolger Prof. Heyo Kroemer. Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler hat mit Einhäupl Bilanz gezogen.



Der gute Ruf und das internationale Renommee der Klinik sei nicht einer einzelnen Person zu verdanken, sagte Einhäupl, sondern es sei eine Gemeinschaftsleistung des Personals und der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Charité.



Naivität bei Amtsantritt

Bei seinem Amtsantritt als Charité-Chef 2008 hatte das Haus mit Geldsorgen zu kämpfen. Damals wäre er sich darüber im Klaren gewesen, dass er vieles erst einmal regeln müsse, aber wie schwierig dies werden könnte, habe er sich damals nicht vorgestellt. "Man muss sagen, dass die Charité damals als unzuverlässig galt. Es war damals noch nicht die Seriösität vorhanden, die man braucht, um ein solches Unternehmen nach vorne zu bringen", sagte der scheidende Charité-Chef. Vielleicht war er damals auch etwas naiv, aber ohne diese Naivität hätte er sich nie an das Projekt Charité gewagt, so Einhäupl. Seine Ideen gingen auf, 2011 schrieb die Charité dann schwarze Zahlen - und das ganz ohne Bilanz-Akrobatik, wie der Professor betont.



Neue Regeln und wirtschaftlicher Umbau

Universitäten funktionierten anders als Unternehmen - so müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst dafür sorgen, erfolgreich zu werden. In Unternehmen soll hingegen das Unternehmen im Vordergrund stehen, nicht die einzelnen Mitarbeiter. Ebenso setzte Einhäupl Regeln um: Nur so viel wurde ausgegeben, wie auch wieder hineinkam und es herrschte Transparenz über die Ausgaben.

Manchmal habe er auch an seinen Maßnahmen gezweifelt, sagt er heute - besonders wenn es um Einzelschicksale ging. "Dann war das natürlich besonders hart." Um wirtschaftlich zu werden, musste aber in der Charité ein großer Personalüberhang abgebaut werden. Die Klinik sei heute das Ergebnis von fünf Fusionen, besonders die Verwaltung war lange Zeit künstlich aufgebläht. Doch mit Hilfe motivierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnte die Charité schließlich wieder in die internationale Spitze aufrücken.



"Wissenschaft gehört in die Mitte, nicht an den Rand der Stadt"

Die Renovierung des Bettenhauses habe er erst einmal gegen Widerstände durchsetzen müssen. Das Hochhaus sei die einzige Möglichkeit, ein Krankenhaus wirtschaftlich zu organisieren. Zum einen, weil es so nur einen Arbeitsort und nicht viele verstreute Arbeitsorte gäbe. Zum anderen, weil bei einer notwendigen Vergrößerung kein Platz mehr da wäre, auf dem man bauen könnte: "Ich kämpfe bis heute darum, dass wir keinen Quadratmeter in Mitte aufgeben", sagte der Professor. Vielleicht ließe sich sogar ein weiteres Hochhaus in Mitte bauen - aber nicht nur für die Charité, sondern auch als Wissenschaftscampus. Denn die Wissenschaft gehörte für Einhäupl "in die Mitte, nicht an den Rand der Stadt." Für die Zukunft möchte er Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anziehen, denn diese kämen dann, wenn andere Kollegen und Gleichgesinnte in der Stadt seien.



Neue Aufgaben in Medizin und Wissenschaft

Sein Nachfolger, Professor Heyo Kroemer, müsse nun die Bauinvestitionen vorantreiben. Zudem müsste Kroemer nicht nur Gespräche mit dem Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz und dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller jonglieren, sondern auch neue Wissenschaftler in die Stadt ziehen. "Wir haben schon große Schritte gemacht - aber Wissenschaft kostet Geld", sagte Einhäupl.

Über die Zeit nach seinem Ende als Klinik-Chef habe er noch nicht im Detail nachgedacht. Aber er werde sich noch nicht zur Ruhe setzen, sondern weiter im Bereich Medizin und Wissenschaft Aufgaben übernehmen.