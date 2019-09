dpa Bild: dpa

Mo 02.09.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Roberto Heinrich: Analyse der Landtagswahl in Brandenburg

Brandenburg hat einen neuen Landtag gewählt: Die SPD hat es noch mal geschafft, stärkste Partei zu werden - musste aber Federn lassen. Die AfD zieht zum zweiten Mal in den Landtag in Potsdam ein und hat ihr Ergebnis von 2014 verdoppelt. CDU und Linke haben verloren, die Grünen dagegen zugelegt. Die FDP schafft es nicht in den Landtag, dafür aber die Freien Wähler. Inforadio-Redakteur Matthias Wetzl hat mit Roberto Heinrich von Infratest Dimap gesprochen und mit ihm die Wahl analysiert.



HINTERGRUND: Das Endergebnis der Landtagswahl 2019 in Brandenburg