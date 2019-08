- Nothelferin Bose: "Wir brauchen eine gemeinsame Lösung für den Jemen"

Seit 2015 herrscht im Jemen Bürgerkrieg. Auch wenn das Land weit weg auf der arabischen Halbinsel liegt, haben wir indirekt damit zu tun: Denn deutsche Waffenexporte spielen vor Ort eine sehr fragwürdige Rolle. Sie gehen an Staaten, die dort Krieg führen - zum Beispiel Saudi-Arabien. Für die sehr arme Bevölkerung sind die Kämpfe eine Katastrophe. Kaum eine Hilfsorganisation traut sich noch ins Land. Bis auf CARE und deren Mitarbeiterin Jennifer Bose. Inforadio-Redakteurin Sylvia Tiegs hat mit Bose über ihre Erlebnisse im Jemen gesprochen.



Vor ihrer Fahrt in den Jemen hat Bose durchaus Angst verspürt - denn auch sie hat in den Medien schreckliche Bilder des dortigen Konfliktes gesehen. Doch um sich zu schützen, bewahrte sie eine gewisse Naivität und hoffte, "dass alles gut wird". Vor Ort im Einsatzgebiet Aden im Süden des Landes hätten sie und ihr Team ein eigenes Büro und ein Sicherheitsteam, "das hilft, um gegen die Angst anzukämpfen." Doch nach ihrer Ankunft hörte sie direkt vor dem Gästehaus von CARE Schüsse. Diese hätten ein Gefecht andeuten können, oder aber, wie vor Ort nicht unüblich, Freudenschüsse aufgrund einer Geburt oder Heirat. "Aber natürlich verspürt man trotzdem im ersten Moment Angst und weiß nicht, was da genau passiert."



Für die Menschen im Jemen geht es ums Überleben

Es sei nun das vierte Jahr des Konflikts und die Auswirkungen seien überall zu sehen und zu spüren, so Bose. Seit 2015 sind über 200.000 Menschen im Jemen umgekommen. Die meisten Menschen sterben jedoch nicht im Kampf, sondern an Hunger, Mangelernährung und Krankheiten. Die Not vor Ort sei groß: "Viele können nicht an eine wirkliche Zukunft denken, sie sind damit beschäftigt, zu überleben." Bose treffe auf Menschen, die quasi ohne nichts in der Hand geflohen sind, bettelarm seien und schnelle Hilfe benötigen. Für diese Menschen ginge es ums nackte Überleben. CARE hilft aber auch mit vermeintlich banalen Dingen - wie eine Tür für den Schafstall zu kaufen, sodass die wertvollen Nutztiere nicht weglaufen.



Abstand zur Arbeit wird schwieriger

Die CARE-Mitarbeiterin wollte schon immer in der Entwicklungshilfe arbeiten und stieß später eher zufällig auf die Nothilfe. Studiert habe sie internationale Beziehungen. Nach der Arbeit für die UNO kam sie im April 2017 als Emergency Communications Officer zu CARE. "Ich habe das Leid in den Kriegs- und Konfliktregionen der Welt gesehen. Wenn man einmal dieses Leid gesehen hat, kann man wirklich nichts anderes mehr machen."



Nicht immer gelänge ihr der Abstand zu ihrer Arbeit. Es gäbe Geschichten, die sie weiterhin verfolgten. Besonders schwer sei die Situation vieler Frauen in Krisen- und Kriegsgebieten. Sie erzählten von Gewalt in der Familie und Massenvergewaltigungen - der Kontrast zu Boses Privatleben ist gewaltig. "Wenn ich von solchen Entsendungen zurückkomme, habe ich auch angefangen, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen." Es müsse Raum geben für ihren Alltag, ihre Familie und Freunde sowie auch ganz banale Probleme. Sonst verlöre man sich schnell in der Hilfsarbeit.



Verantwortung liegt nicht nur bei den Politik

Deutschland habe eine Verantwortung gegenüber dem Jemen, weil es den Krieg mitfördere - vor allem durch Waffenexporte. Die politische Lösungsfindung würde aber allein dem Jemen zugeteilt. Doch es sei, so Bose, nicht nur ein Krieg zwischen lokalen Kriegsparteien, sondern ein großer, internationaler Konflikt. "Wir müssen unseren Beitrag zur politischen Lösung zusammen finden", sagt die Helferin. Man müsse international zusammenarbeiten, die jemenitische Zivilbevölkerung müsse aber Teil der Gespräche sein. Besonders Frauengruppen müssten ihrer Erfahrung nach in diesem Prozess gestärkt werden, zu sagen, was sie wollen und aktiver Teil der Lösungsfindung sein. Jennifer Bose hofft, dass Menschen den Jemen wieder wahrnehmen, den Konflikt nicht vergessen - und sich versichern, dass nicht nur Politiker, sondern jeder Euro ein Menschenleben verändern kann.



Webtipp

Jennifer Bose schreibt über ihre Arbeit für CARE unter dieser Webadresse:

blog.care.de/author/jennifer-bose/