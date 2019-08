- Deutsche und Polen: "Titelseiten beeinflussen die Wahrnehmung"

Der 1. September ist ein schwieriger Erinnerungstag für Polen und Deutsche: Kriegsbeginn im Jahr 1939. Doch nicht allein Erinnerungen bestimmen das oft komplizierte deutsch-polnische Verhältnis. Es gibt zu wenig Kenntnisse voneinander. Die Warschauer Politologin Agnieszka Łada hält den Stand der politischen und gesellschaftlichen Beziehungen in einem Stimmungs-Barometer fest. rbb-Redakteur Stefan Kunze fragt Łada, wie eine Ehe zwischen beiden Ländern aussehen würde und ob eine Scheidung droht.



Drei wichtige Gedenktage gibt es in den deutsch-polnischen Beziehungen in diesem Jahr: Am 1. September 1939 griffen die deutschen Streitkräfte Polen, am 23. August war der 80. Jahrestag des Hitler-Stalin-Pakts und am 1. August 1944 begann der Aufstand im Warschauer Ghetto gegen die deutschen Besatzer.

Für die Politologin Agnieszka Łada spielt der Einfluss der Geschichte zwar weiterhin eine Rolle im Verhältnis der Deutschen und Polen, werde aber geringer. Wichtig sei es den Polinnen und Polen etwa, dass Staatsgäste kämen. "Bei historischen Momenten brauchen wir Gesten, bei konkreten Politikfeldern brauchen wir Taten."

"Die Meinungen kommen von den Medien"

Die deutsch-polnische Beziehung sei wie eine Ehe: ein Auf und Ab, meint Łada. Vielleicht seien wir füreinander nicht die erste Wahl. Aber vielleicht gebe es sonst keine möglichen Partner und man müsse sich arrangieren.

Eine entscheidende Beobachtung macht Łada bei der gegenseitigen gesellschaftlichen Anschauung: "Die Meinungen kommen von den Medien. Die Titelseiten beeinflussen die Wahrnehmungen." Wichtig sei ein größeres Interesse aneinander.

Im vergangenen Jahr sei es aber ruhig gewesen: Die Beziehung zueinander sei nicht schlecht aus deutscher Sicht, von polnischer Seite etwas kritischer gewesen. 60 Prozent der Polinnen und Polen hätten aber trotzdem ein gutes Bild von Deutschen. Das liege vor allem an den wirtschaftlichen Beziehungen, meint Łada. Viele Polen pendelten etwa nach Deutschland zum Arbeiten.