- Reinwarth: "Ratgeber funktionieren überhaupt nicht"

Unter dem Titel "Am Arsch vorbei geht auch ein Weg" hat Alexandra Reinwarth einen viel beachteten Bestseller geschrieben. Es war ein Ratgeber der anderen Art. Denn die Autorin vermeidet es, Regeln aufzustellen, die ganz bestimmt glücklich und erfolgreich machen sollen. Ihr neustes Buch heißt "Glaub nicht alles, was du denkst". Wirtschaftsredakteur Gerd Dehnel hat mit der Autorin über ihre Werke gesprochen.

"Ratgeber funktionieren überhaupt nicht" sagt Alexandra Reinwarth. Daher findet es die Autorin witzig, dass ihre eigenen Bücher immer bei den Ratgebern stehen. "Ratgeber appellieren immer nur an den Verstand. Das nützt aber gar nichts, weil wir ganz viel aus dem Bauch heraus entscheiden."

Darum geht es auch in ihrem neuen Buch "Glaub nicht alles, was du denkst". Die Autorin sagt, dass die Menschen vieles unbewusst entschieden. So werde das Handeln oft dadurch beeinflusst, wie jeder einzelne Mensch ohnehin ticke.