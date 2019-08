- Arye Shalicar: Vom Wedding nach Israel

Arye Shalicar ist israelischer Autor und Berater des Außenministers. Seine Jugend hat er in Berlin verbracht, wohin seine Familie aus dem Iran gezogen war. Erst als Jugendlicher erfuhr Shalicar von seiner jüdischen Identität - und sah sich dann plötzlich im Berliner Zuwanderer-Stadtteil Wedding Anfeindungen und offenem Antisemitismus ausgesetzt. Bis heute ist das Shalicars Thema geblieben: Wenn er schreibt, wenn er zu Gesprächen nach Deutschland kommt. Inforadio-Redakteur Christian Wildt traf Arye Shalicar bei seinem letzten Besuch.



Der israelische Autor Arye Shalicar wurde in Berlin geboren - von Spandau zog er mit seiner Familie Anfang der 90er in den muslimisch geprägten Berliner Einwanderer-Bezirk Wedding. Als jugendlicher Jude habe er die Zeit als "sehr heftig" in Erinnerung, erzählt Shalicar im Gespräch mit Inforadio-Redakteur Christian Wildt. Sein "Outing" als Jude habe ihn für viele Menschen in seinem Umfeld zur Zielscheibe gemacht - so dass er Angst um sein Leben gehabt habe.

In seinen Büchern verarbeitet Arye Shalicar sein Trauma aus der Jugend: "Dass ich darüber geschrieben habe und darüber rede, das ist eine Art Therapie. Es tut mir gut es auszusprechen", sagt der Israeli. Den Ausweg aus der schwierigen Situation in seiner Jugend habe er ausgerechnet durch die Bekanntschaft zu einem Familienmitglied eines großen Clans gefunden - dessen Einfluss habe dafür gesorgt, dass die Anfeindungen aufhörten. Shalicar sagt, dass er selbst nie Teil des Clans geworden sei. Je älter er wurde, desto mehr habe er sich vom Clan-Umfeld distanziert.

Inzwischen lebt Ayre Shalicar in Israel, wo er auch für die Regierung arbeitet. Er ist aber regelmäßig zurück in Deutschland, um mit Jugendlichen über Antisemitismus zu sprechen. Dabei stelle er immer wieder fest, dass viele Jugendliche sich gar nicht über Antisemitismus bewusst seien - beispielsweise, wenn sie Judenwitze erzählen oder Jude als Schmipfwort benutzen. Das sage vieles über die Gesellschaft aus.