Do 22.08.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Christian Lindner: "Im Osten haben wir viel Potenzial"

Stell dir vor, es ist Landtagswahl und die FDP kommt nicht über fünf Prozent. Im Osten war das in den letzten Jahren öfter der Fall. 2014 in Brandenburg plakatierten die Liberalen sogar mal selbstironisch "keine Sau braucht die FDP". Auch das half ihnen nicht. Jetzt stehen wieder Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und in Brandenburg an. Wie soll es für die Liberalen im Osten aufwärts gehen? Unser Korrespondent im Hauptstadtstudio, Marcel Heberlein, im Gespräch mit FDP-Chef Christian Lindner.



Lindner räumt im Inforadio-Gespräch ein, dass die FDP im Osten "schwächere Strukturen als in Westdeutschland hat, aber das teilen wir mit anderen Parteien." Dennoch habe seine Partei in Brandenburg, Thüringen und Sachsen "viel Potenzial und Nachholbedarf." Man müsse zwar einen weiteren Anlauf nehmen, weil man in Parlamenten fehle, aber, so Lindner: "Das heißt nicht, dass es keine Chancen gibt. Viele Menschen sind wegen Merkel politisch heimatlos geworden. Viele betrachten die AfD als zu radikal, und da ist die FDP eine Alternative für Demokraten, eine Alternative der Mitte."



Lindner wehrt sich gegen "Klimaabsolutismus"