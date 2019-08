- Marieluise Beck: "Der Hitler-Stalin-Pakt war die größte Bombe Europas"

Ein Sommertag vor fast 80 Jahren, der 23. August 1939, geriet zu einem besonders schwarzen Tag für Europa. Damals wurde der Hitler-Stalin-Pakt geschlossen. Die Sowjetunion und das Dritte Reich versprachen, sich gegenseitig nicht anzugreifen. Auch eine Aufteilung Osteuropas wurde vereinbart. Noch heute ist sie erkennbar in der Ostgrenze Polens. Über den verhängnisvollen Diktatoren-Pakt hat sich Andreas Oppermann mit Marieluise Beck unterhalten. Die Grüne ist eine Kennerin Mittel- und Osteuropas.

Den größten Preis für das "gemeinsame Verbrechen zweier totalitärer Staaten" habe Polen gezahlt. Schon in den Jahrhunderten zuvor hätten sich das zaristische Russland sowie Preußen und die Habsburger das Land immer wieder untereinander aufgeteilt "der Hitler-Stalin-Pakt war die vierte oder vielleicht sogar fünfte polnische Teilung", so Beck.

Dass daran auch Stalins Sowjetunion beteiligt gewesen sei, mildere in keinster Weise die deutsche Verantwortung für den den Angriff auf Polen, aber: "Der Durchmrasch der Wehrmacht war auch deshalb möglich, weil nach 17 Tagen eine zweite Front in Polen aufgemacht wurde, das war die sowjetische Armee. Insofern hat Golo Mann recht, wenn er sagt: Der Hitler-Stalin-Pakt war die größte diplomatische und historische Bombe, die in Europa jemals gezündet worden ist", so Beck.