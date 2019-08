- Das Ende das Patriachats ist noch nicht eingeleitet

Es gibt zu wenige Frauen in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft. Angesichts des ikonischen Fotos der drei Politfrauen Merkel, Von der Leyen und Kramp-Karrenbauer, rät Ökonomin Elke Holst vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, jungen Frauen, sich gute Netzwerke aufzubauen. Sie sagt: In deutschen Betrieben gebe es zwar Fortschritte, aber noch längst keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Im Gespräch mit Wirtschaftsredakteurin Ute Holzhey fordert Holst deshalb weiterhin eine Frauenquote.



Die mangelnde berufliche Gleichberechtigung von Frau und Mann geht nach Meinung der Ökonomin Elke Holst vor allem auf Geschlechter-Stereotype zurück. "Heute stehen wir im Fluss. Aber die Schlacht ist noch nicht geschlagen", sagte Holst im Inforadio-Gespräch. Die 30-Prozent-Frauenquote bei den Aufsichtsräten der DAX-Unternehmen zeige deutlich, dass solche Vorgaben wichtig und richtig seien.

Seit 1987 feministische Wirtschaftsforscherin

Holst kämpft seit 1987 beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung für die Gleichberechtigung der Gechlechter und versteht sich als "feministische Wirtschaftsforscherin". Wie sie dazu kam? "Ich war einfach von der Neugierde getrieben, warum sind sich die Männer immer so einig und entscheiden auch so einig? Und warum kommen immer nur Männer in die Positionen?"

Das Foto von Bundeskanzlerin Angela Merkel, der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und der neuen EU-Kommissionschefin Ursula Von der Leyen aus diesem Sommer ist für die Wirtschaftsforscherin positives Beispiel und Mahnung zugleich.



"Die Stereotype sind in unseren Gehirnen noch fest verankert"

Als Problem für die Gleichberechtigung hat Holst in erster Linie einen kulturellen Hintergrund ausgemacht. Männer-Stereotype gingen viel mehr in Richtung Führungsqualitäten als Frauen-Stereotype. "Die Männer sind seit Jahrtausenden gewöhnt sind, unter sich zu sein, was die Führung betrifft und die Macht untereinander auszumachen." Nun kämen Frauen, die möglicherweise etwas anders führten und etwas anderes wollten.



Man müsse sich immer wieder bewusst machen, auf welchem Bild der Vergangenheit unser Bewusstsein fuße: "Die Männer waren traditionell dafür zuständig, viel Geld nach Hause zu bringen und die Familie zu ernähren", erläutert Holst. "Die Frauen - traditionell - Kinder groß zu ziehen und den Männern den Rücken frei zu halten."

Frauen müssen häufiger Führungsqualitäten beweisen als Männer

Demzufolge: "Die Stereotype, die daraus entstehen, sind in unseren Gehirnen noch fest verankert", meint Holst. Deswegen hätten es Männer beruflich auch leichter, weil sie weniger häufig beweisen müssten, dass sie führen können.



Hinzu komme, dass meist nach wie vor meist Männer definierten, was eine Führungskraft brauche, sagt die Wirtschaftsforscherin. Viel Zeit, flexibel zu sein, auch mal eine Weile wegzufahren. Immer mit dem Hintergedanken: "Es ist ja jemand zu Hause, der oder die die Sachen erledigt."

Zwei Dreiviertel-Jobs für junge Eltern



Die berufliche Gleichberechtigung von Mann und Frau sei aber durchaus auf dem Weg, glaubt Holst. Etwa mit der Idee, dass junge Eltern in zwei Dreiviertel-Jobs arbeiteten. Dennoch säßen in vielen Chefetagen noch Menschen der früheren Generation.

Was Holst jungen Frauen rät? "Ich empfehle, dass sie das tun, was sie für richtig halten." Wichtig seien zusätzlich: gute Netzwerke, einen Plan B haben, die Nerven behalten und das Ziel nicht aus den Augen verlieren.