Fr 16.08.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Die AfD will "die Stimme des Ostens" sein

Mehr innere Sicherheit, mehr Polizei, mehr Richterstellen, mehr Flüchtlingsabweisung: Die AfD will mehr von allem. Im Interview erzählt Alexander Gauland, einer der beiden Chefs der AfD, was er sich von den anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg erhofft und wie die zukünftge Arbeit seiner Partei aussehen soll.