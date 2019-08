imago images/tagesspiegel Bild: imago images/tagesspiegel

Do 01.08.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Katja Kipping: "Wir sind in einer ernsten Situation"

Am 1. September werden in Brandenburg und in Sachsen neue Landtage gewählt. Zwei Wahlen im Osten Deutschland, zwei Wahlen, die bedeutend für die gesamte Bundespolitik sind. Korrespondenten unseres Hauptstadtstudios sprechen in diesen Wochen deshalb mit den Vorsitzenden der Bundesparteien. Am Donnerstag unterhält sich Matthias Reiche mit der Vorsitzenden der Linken, Katja Kipping.