- Wie ticken die Deutschen?

Wie zufrieden sind die Deutschen und was halten wir von Klimaschutz und Digitalisierung? Diese Fragen beantwortet das SOEP - das sozio-ökonomische Panel. Seit 35 Jahren werden die Menschen in den gleichen 15.000 deutschen Haushalten befragt. Der Berliner Soziologe Jürgen Schupp ist Vizedirektor des SOEP - sein ganzes Berufsleben begleitet er diese große Längsschnittstudie. Warum Schupp Lindenstraßen-Fan ist und wie die perfekte Gesetzgebung funktionieren könnte, verrät der Soziologie-Professor im Gespräch mit Anke Burmeister.

Seit 1984 beschäftigt sich Schupp mit uns Deutschen. Wie geht es uns seitdem? "Den Deutschen geht es kontinuierlich nicht mehr so gut wie im Ausgangsjahr 1984", meint Schupp. Das änderte sich in West-Deutschland erst im Zuge der Wiedervereinigung. Doch dann kam Hartz IV und die Zufriedenheit vieler Menschen ging stark zurück. Aktuell seien wir wieder im Ausgangsjahr angekommen, so Schupp.

Als die Mauer sich öffnete wurde sehr rasch versucht, die Studie auch in Ost-Deutschland zu erheben. Dort ist die Unzufriedenheit höher als im Westen: "Uns war klar, dass es nicht gelungen ist, industrielle Arbeitsplätzen in Ost-Deutschland anzusiedeln, so dass die Einbrüche abgefedert werden konnten", sagt Schupp. Es führte vor allem dazu, dass Menschen sich aus dem Osten auf den Weg in den Westen machten, um dort Arbeit zu finden, was problematische Umbrüche für manche Regionen bedeutete. Der Aufbau kam ins Stocken. Die Arbeitslosigkeit nahm zu.

Wer einmal arbeitslos ist oder war, dem bleibe diese Unzufriedenheit, dieses Trauma "wie eine Narbe" jahrelang erhalten, erklärt Schupp ein zentrales Ergebnis der Studie. "Das mag daran liegen, dass wir in Deutschland eine sehr erwerbszentrierte Gesellschaft sind, wo der Verlust der Arbeit ein soziales Stigma bedeuten kann und einen Rückzug."