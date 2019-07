- Ulrike Bartholomäus: Die große Planlosigkeit der Jugend

Schule geschafft - und dann? Auf diese Frage wissen viele junge Menschen erst mal keine Antwort. Über die Orientierungslosigkeit nach der Schule hat die Wissenschaftsjournalistin Ulrike Bartholomäus ein Buch geschrieben: "Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann?" Ob sie eine Antwort auf diese Frage gefunden hat, darüber hat Inforadio-Redakteurin Martina Schrey mit Bartholomäus gesprochen.



Bei der Recherche zu ihrem Buch merkte Bartholomäus schnell, dass es sehr schwierig ist, einen Einblick in die Gedanken der Jugendlichen zu bekommen. "Es wird abgeschirmt, wo man zweifelt, wo man Ängste hat", so die Autorin. Deswegen bediente sie sich eines Tricks: Sie ließ Jugendliche andere Jugendliche interviewen. "Am Ende hatte ich fünf Personen, die ganz erstaunliche Interviews in verschiedenen europäischen Ländern geführt haben", erzählt sie.