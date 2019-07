Maya Claussen Bild: Maya Claussen

Mo 15.07.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Stephan Grünewald: Was Deutsche verunsichert

Deutschland geht es gut - wirtschaftlich. Doch trotzdem sind viele Menschen unzufrieden, verunsichert oder sogar aufgebracht. Deutschland befindet sich in einem aufgewühlten seelischen Zustand, stellt der Psychologe und Buchautor Stephan Grünewald fest. In dem von ihm mitgegründeten "Rheingold"-Institut in Köln untersucht er immer wieder die Seelenlage der Nation. "Wie tickt Deutschland?" heißt sein aktuelles Buch. Inforadio-Redakteur Christian Wildt machte das zum Thema seines Gesprächs mit Stephan Grünewald.