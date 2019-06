- Über die irrsinnige Marktmacht im Musikgeschäft mit den Superstars

imago images / Schöning Bild: imago images / Schöning

Preise von über 100 Euro sind heute keine Seltenheit mehr, wenn man in ein großes Konzert gehen will. "Das hat Methode und das macht unsere Kulturlandschaft kaputt", sagt der Berliner Autor und Konzertveranstalter Berthold Seliger. In seinem neuen Buch "Vom Imperiengeschäft" zeichnet er nach, wie drei große globale Firmen einen Großteil des Konzertmarktes kontrollieren. Inforadio-Konzertreporter Hendrik Schröder hat mit Seliger über die aktuellen Entwicklungen in der Konzertbranche gesprochen.