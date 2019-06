- Michael Succow: Sind Natur und Vielfalt noch zu retten?

Prof. Michael Succow ist Biologe, Moor-Experte und Träger des Alternativen Nobelpreises. Er hat bis zum Ende der DDR für die Einrichtung von ostdeutschen Nationalparks gesorgt, die die Natur bis heute schützen und entlasten. Diese Entlastung sei nötiger denn je, beklagt Succow. Denn eine intensive Bewirtschaftung habe die Artenvielfalt und ein gesundes Lebensumfeld zurückgedrängt, erklärt er im Gespräch mit Frank Schröder.



In seiner Kindheit in den 1950er Jahren war Michael Succow als Schäferjunge in der Mark in Brandenburg unterwegs - und beobachtete damals vor allem die Vögel. "Da gab es noch eine unfassbare Mannigfaltigkeit an Leben", erzählt er und berichtet von zahlreichen Arten, die man heute vergeblich suche: Rebhuhn, Schleiereule, Großtrappen und viele andere.

"Und wenn ich heute in diese einstige Heimat kehre, gibt es von all dem nichts mehr. Es ist praktisch nicht mal eine Feldlerche auf den Maisflächen zu sehen", sagt er. Das Gleiche gelte für Bienen und Schmetterlinge. "Der Verlust der Biodiversität ist ein Weltproblem", sagt Succow. Man spüre den Klimawandel überall - "ein Verlust an Schönheit der Landschaft, an Vielfalt und damit auch an Nützlichkeit".