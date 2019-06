Inforadio Bild: Inforadio

Mo 17.06.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Sawsan Chebli und ihr Kampf gegen Antisemitismus

Wenn es um antisemitische Vorfälle in der Hauptstadt geht, nimmt Sawsan Chebli (SPD), Staatssekretärin in der Berliner Senatskanzlei, kein Blatt vor den Mund: Angriffe auf jüdisches Leben gehörten inzwischen für viele zum Alltag. Wie Gift breite sich der Antisemitismus immer weiter in unserer Gesellschaft aus - er werde offener und aggressiver. Wie will der Senat dagegenhalten? Und wie sieht Chebli dabei die Rolle engagierter Bürger und auch ihre eigene? Diese Fragen hat Inforadio-Redakteur Christian Wildt gestellt.