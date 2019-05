privat Bild: privat

Mo 27.05.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Susanne Scharnowski: Was ist Heimat?

Seit einigen Jahren hat in öffentlichen Debatten ein Begriff Konjunktur, der lange als verstaubt galt: Die Rede ist von "Heimat". Was steckt dahinter? Susanne Scharnowski ist Literaturwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Sie hat sich in ihrem neuen Buch mit unserem wechselvollen Umgang mit Heimat beschäftigt und erklärt im Gespräch mit Kulturredakteur Harald Asel ihren Ansatz.

Heimat hat immer dann Hochkonjunktur, wenn es Umbrüche gibt. "Das kann man bis ins 19. Jahrhundert nachverfolgen", eklärt Scharnowski, die hofft, mit ihrem Buch "Heimat. Geschichte eines Missverständnisses" zur Versachlichung dieses umstrittenen Themas beitragen zu können. "Sobald sich Veränderungen ankündigen, gibt es die Hinwendung zum Vertrauten, was dann oft mit dem Begriff Heimat zusammengefasst wird", meint die Autorin.



Das eigentliche Missverständnis des Heimat-Begriffs liege in seiner starken Verengung. Oft werde kritisiert, Heimat sei ein zutiefst deutsches Konzept. Es sei mit Nationalstaat und Nationalismus verbunden und tauge durch den Missbrauch durch die Nationalsozialisten für die Gegenwart gar nicht mehr. "Aber auch auf der anderen Seite gibt es die unvemittelte Gleichsetzung von Heimat und Nation, die dann wiederum die Angriffe von Links beflügelt. Das sind alles politische Überspitzungen, die nicht förderlich sind", betont Scharnowski.

Infos zum Buch Susanne Scharnowski

"Heimat. Geschichte eines Missverständnisses"

Verlag wbg Academic, April 2019

272 Seiten

Preis: 40 €



Heimatbegriff von rechts und links

In ihrem Buch wirft sie einen langen Blick zurück auf die letzten 200 Jahre, dabei ist sie immer wieder auf politische Verengungen des Heimatbegriffs gestoßen: "Zu Zeiten des Kolonialismus und des Ersten Weltkriegs wurde das Heimatrecht zur rassischen Eigenschaft der Germanen und Arier erklärt, hier gab es ein gezieltes Umdeuten des Heimatbegriffs." In den 1970er Jahren habe es dann eine Heimatbewegung von Links gegeben, "das war etwas von unten, eine Basisbewegung gegen Atomkraft, Stadtsanierung, Startbahn West."

Scharnowski sieht sich eher Kosmopolitin