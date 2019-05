imago/Zuma Press Bild: imago/Zuma Press

Fr 17.05.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Günther Oettinger: Abschied eines EU-Kommissars

Günther Oettinger (CDU) ist neun Jahre schon Kommissar in Brüssel, zuletzt zuständig für den Haushalt. Im Herbst ist jedoch Schluss. In der neuen Kommission wird Oettinger nicht mehr dabei sein. Was hat er den Nachfolgern mitzugeben hat, was er selbst mitnimmt aus der Brüsseler Zeit und was ihm bei der Wahl zum Europaparlament wichtig ist, hat er Korrepondent Stephan Ueberbach vom Studio Brüssel erzählt.