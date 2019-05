Kiko Jimenez/imago Bild: Kiko Jimenez/imago

Do 09.05.2019 | 10:25 | Vis à vis

- Wie die Klimaerwärmung die Korallen tötet

Weltweit könnten in den kommenden Jahrzehnten eine Million Tier- und Pflanzenarten aussterben, heißt es im neuen UN-Bericht zur Lage der Natur. Dramatisch sei der Report – die Reaktionen von Politik und Umweltverbänden waren einhellig. Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler hat sich mit einem der Leitautoren des Berichtes verabredet. Josef Settele, Biologe am Helmholtzzentrum für Umweltforschung in Leipzig, sagt ganz klar: 2 Grad globale Erwärmung werden geschätzt 99 Prozent der Korallen töten.