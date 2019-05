rbb/Emin Ozmen/Axel Schneppat/Aissa Tripodi/Mila Teshaieva/Sergey Goroshko/Andri Peetso Bild: rbb/Emin Ozmen/Axel Schneppat/Aissa Tripodi/Mila Teshaieva/Sergey Goroshko/Andri Peetso

Fr 03.05.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Volker Heise: "Man muss Europa bewahren"

Am Samstag beginnt um Punkt 6 Uhr morgens ein ganz besonders Projekt: Der rbb sendet 24 Stunden lang die Reportage "24h Europe - the next Generation". Dabei wird Europas junge Generation einen ganzen Tag lang beobachtet. Wie dieses Projekt zustande kam, hat Inforadio-Redakteur Christian Wildt bei Volker Heise nachgefragt - er ist Journalist, Autor und Regisseur und hatte die Idee zu "24h Europe".



Volker Heise, künstlerischer Leiter des Teams "24h" Bild: zero one

"Die Idee besteht im Wesentlichen darin, dass man 24 Stunden lang einer Reihe von Menschen durch ihren Alltag folgt und das Ganze 24 Stunden lang sendet und zeigt", erklärt Heise. Insgesamt wurden für das Projekt 60 Protagonisten begleitet - am 15. Juni 2018 in vielen verschiedenen Ländern. Das Ganze passiere in Echtzeit, so Heise. "Das heißt, was man um 6 Uhr oder 10 Uhr morgens sieht, ist dann auch passiert. Aber man sieht natürlich nicht immer gleichzeitig alle 60 Leute. Man sieht immer einen ausgewählten Protagonisten, dem wir ein paar Minuten folgen, bevor wir zu einem anderen gehen."

Das Projekt im rbb rbb/arte 24h Europe - The Next Generation Ein Tag im europäischen Universum, erzählt durch die Augen der Jungen, als Aufbruch in das Leben, an den Bruchstellen des Kontinents. Erzählt in Echtzeit, ohne Unterbrechung, von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr morgens. Ein Programm der Parallelwelten und der Widersprüche, ein Zeitdokument, ein Manifest.