Fr 26.04.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Katarina Niewiedzial: "Ich spiele gerne mit Identität"

Bisher hat sie sich um Migranten und Zuwanderer in Pankow gekümmert, ab Mai hat Katarina Niewiedzial die ganze Stadt im Blick. Die 41-Jährige ist Berlins neue Integrationsbeauftragte - dabei kann die gebürtige Polin auf ihren eigenen Erfahrungen beim Ankommen in Deutschland zurückgreifen. Wie sie die für ihr Amt nutzen will, darüber hat Nina Amin aus der Berliner landespolitischen Redaktion mit ihr gesprochen.