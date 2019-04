dpa Bild: dpa

Di 16.04.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Sterbehilfe: "Recht auf Leben heißt nicht Pflicht zum Leben"

Rund ein Drittel aller Ärzte in Deutschland wäre laut Umfragen bereit, Menschen, die nicht mehr leben möchten, beim Suizid zu helfen. Faktisch tut es jedoch keiner, weil die Gesetzesgrundlage zu unsicher ist. Der Medizin-Ethiker Prof. Urban Wiesing sieht den Staat da in einer widersprüchlichen Rolle: In seinen Augen sollte es ihn nichts angehen, wie Menschen leben - und sterben - wollen.



In dieser Woche verhandelt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über die Sterbehilfe. Vor vier Jahren hatte der Bundestag nach viel Diskussion den Paragraph 217 des Strafgesetzbuches neu geregelt: Zu Lasten von Vereinen, denen es verboten wurde, Sterbewilligen entsprechende Medikamente zu vermitteln. Denn wer geschäftsmäßig beim Sterben hilft, kann mit bis drei Jahren Gefängnis bestraft werden. Dagegen zogen Ärzte, professionelle Helfer, aber auch Patienten vor das höchste deutsche Gericht. Auch der Tübinger Medizin-Ethiker Prof. Urban Wiesing sieht viele Unstimmigkeiten. Über die Praxis der Sterbehilfe und ihre ethischen Grundlagen sprach Inforadio-Redakteur Christian Wildt mit ihm.

