Mo 15.04.2019

- Ökonom Gustav Horn: Nur formal im Ruhestand

Wie entwickelt sich die Wirtschaft künftig? Darauf hat Gustav Horn viele Jahre lang Antworten gegeben - er gehört zu den rennomiertesten Konjunkturforschern des Landes. Von 2005 an leitete er das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung in Düsseldorf und ist Anfang April in den Ruhestand gegangen. Doch so ruhig ist es dort gar nicht, hat Horn im Gespräch mit Inforadio-Wirtschaftsreporter Karsten Zummack verraten.