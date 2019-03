imago/Jürgen Heinrich Bild: imago/Jürgen Heinrich

Mi 27.03.2019 | 10:45 | Vis à vis

- "Seit dem Brexit ist mein Heimweh weniger geworden"

"Geschockt" war die Deutschland-Korrespondentin des britischen Guardian, Kate Connolly, als im Juni 2016 die Mehrheit der Briten für den EU-Austritt stimmten. Inzwischen hat sie eigene Konsequenzen gezogen und besitzt neben der britischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Darüber und über ihre Perspektiven für ihre britische Heimat spricht Kate Connolly mit Gerd Dehnel.

Mit keinem guten Gefühl schaut Connolly auf jenen 23. Juni 2016 zurück, dem Tag, an dessen Folgen Großbritannien noch immer laboriert. "Das war ein Schock, eine Katastrophe, wie ein Schlag in den Bauch. Drei Jahre später sind wir in einer schweren Verfassungskrise", berichtet sie im Inforadio-Gespräch. "Es war ein heißer Tag, ich war am Strand mit meiner Familie. Die Deutschen waren damals trauriger als viele Briten, die sich über die Brexit-Entscheidung gefreut haben", erinnert sie sich.



"Grund für den Brexit ist eine Identitätskrise"

Dass sich die Briten für einen EU-Austritt entschieden haben, liegt für sie nicht an der Europäischen Union, vielmehr wittert sie die Wurzel dafür in einer hausgemachten "Identitätskrise": "Der Brexit hat eine jahrzehntelange Vorgeschichte. Der Brexit ist eher ein Exit aus Großbritannien, ein Bruch, der vielleicht auf das Ende des Empires zurückgeht, auf Zeiten, in denen wir eine Großmacht waren. Die Sehnsucht nach dieser Zeit ist heute noch zu spüren."

"Gezwungen zu dieser Entscheidung"