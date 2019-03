- Dedy: "Unsere Städte sind Parkplätze"

Wohin mit dem ganzen Verkehr? Darüber wird zurzeit heftig diskutiert, eine Kommission der Bundesregierung ringt noch um ihre Vorstellungen. Die großen Städte sind da weiter. Der Deutsche Städtetag hat seine eigene Vision fürs Jahr 2030: Weg von der autogerechten Stadt der 1960er und 1970er Jahre. Wie kommt es zu dieser klaren Haltung? Darüber hat Hauptstadtkorrespondent Alex Krämer mit Helmut Dedy gesprochen, dem Geschäftsführer des Deutschen Städtetages.



Diesel-Fahrverbote – in den zurückliegenden Monaten wurde er besonders häufig auf dieses Thema angesprochen. Helmut Dedy liegt das Thema schwer im Magen, auch nach den Neuregelungen, die die Bundesregierung jüngst erlassen hat. Mit besonders großer Spannung schaut Dedy darauf, wie nun die Gerichte mit dem neuen Grenzwert umgehen. Die Große Koalition hat den Wert des pro Kubikmeter Luft zulässigen Stickstoffdioxidgehalts von 40 Mikrogramm auf 50 erhöht, um die Schwelle für Fahrverbote anzuheben. Speziell an den von der Koalition beschlossenen Kontrollmechanismen über Fahrverbote übt Dedy Kritik: Der vorgesehene Abgleich mit der Datenbank des Kraftfahrtbundesamtes lasse zu viele Fragen offen: "Was zum Beispiel ist mit ausländsichen Fahrzeugen, die nicht im Bundesamt erfasst werden? Auch nachgerüstete Fahrzeuge werden nicht erfasst, ebenso wenig örtliche Ausnahmen. Vielleicht ist das aber auch ein bewusst löchriges Konzept", mutmaßt Dedy.

Unabhängig von der Diskussion um Diesel-Fahrverbote hat der Deutsche Städtetag ein eigenes Konzept für eine Verkehrswende erarbeitet: Im Jahr 2030 sollen demnach deutsche Städte ein deutlich ausgebautes ÖPNV-Netz haben, Fußgänger und Radfahrer sollen mehr, Autofahrer weniger Platz haben. "Der Leidensdruck in den Städten ist groß, so kann es nicht weitergehen", betont Dedy.



Städte müssten dabei sowohl zusätzliche Mobilitätsangebote machen als auch restriktiv eingreifen können: "Ich biete als Stadt andere Mobilitätsformen an. Gleichzeitig kann ich speziell bei der Paketlogistik auch einschränkend eingreifen", fordert Dedy. Denn Paketlieferdienste verstopften die Städte ganz besonders stark. Konkret müssten die Paketdienstleister "gepoolt" oder zusammengebunden werden, "die verschiedenen Anbieter sollten am besten die letzte Meile gemeinsam fahren. Notfalls muss eine Stadt da eingreifen können, aber dafür bräuchten wir noch einen rechtlichen Rahmen."



Klar sei: Wenn sich nichts ändere, verkämen unsere Städte zu reinen Parkplätzen. "Das können wir nicht wollen. Und es macht irgendwann auch keinen Spaß mehr voranzukommen, wenn der Stau den Alltag prägt. Wir müssen dringend mehr Fläche schaffen in den Städten."