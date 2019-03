imago/ Mike Wolff Bild: imago/ Mike Wolff

Fr 22.03.2019 | 13:45 | Vis à vis

- Siemens-Vorstand Neike: "Hier entsteht eine tolle Energie"

Gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller hat am Freitag Siemens-Vorstand Cedrik Neike das Gründer-Forum A 32 angeschaut. Das Gebäude steht am alten Standort des Konzerns in Siemensstadt und ist ein erster sichtbarer Teil des geplanten "Siemens Campus", ein 600 Millionen-Projekt, bei dem der Konzern und der Senat eng zusammen arbeiten. Ute Holzhey hat sich mit ihm über das Vorhaben unterhalten.