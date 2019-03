- Matthias Kollatz: Wofür Berlin sein Geld ausgibt

Geld sei im Moment nicht das Problem für das Land Berlin, heißt es und doch warnen Ökonomen, dass sich die Konjunktur abschwäche. Welche Folgen hat das für die Stadt? Wie entwickeln sich Steuereinnahmen weiter? Und was wird mit dem Geld getan? Ute Schuhmacher, unsere landespolitische Korrespondentin, sprach mit Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz von der SPD.

Insgesamt wüchsen die Steuereinnahmen in Berlin, aber Berlin wüchse nicht pro Kopf mit derselben Geschwindigkeit wie andere Bundesländer, sagte der Finanzsenator. Dies liege auch an den Wanderungsbewegungen, beispielsweise aus der Hauptstadt ins Umland - dabei wanderten in der Reghel finanzstarke Familien und Personen. Dadurch nimmt auch die Steuerkraft in Brandenburg zu. Kollatz sieht im Neubau einen Anreiz, diese Gruppe in Berlin zu halten.



Die Wirtschaftskraft Berlins reiche derzeit aus um das, was eine sinnvolle Stadtentwicklung brauche, zu mobilisieren. Aber - darüber dürfe man nicht hinausgehen und müsse Maß halten, so Kollatz.

In den anstehenden Haushaltsberatungen will er darauf achten, dass feste Ausgaben verkraftbar bleiben. In den schweren Jahren hätte man auch viel von den Beschäftigten abverlangt. Diese Situation solle in mehreren Schritten an eine eher normale Situation herangeführt werden. Geplant sei, dass 2021 die Beamten nach dem Durchschnitt der Bundesländer bezahlt würden - zurzeit liegt Berlin darunter.



Im Falle des Kosmos-Viertels räumte Kollatz ein, sei Berlin über das wirtschaftlich Sinnvolle hinausgegangen. Man kaufe aber damit sogenannte Belegungsrechte. Dies auch im Hinblick auf Berliner, die "es nicht so schrecklich dicke" hätten und eine bezahlbare Wohnung bräuchten.