- Tim Lobinger: Reden über die Krankheit war große Hilfe

Im März 2017 bekam der ehemalige Weltklassehochspringer Tim Lobinger eine niederschmetternde Diagnose: Er litt an einer besonders schweren Form von Leukämie, auch Blutkrebs genannt. Den Kampf gegen die Krankheit hat er gewonnen: Er gilt heute als "krebszellenfrei". Über eine schwere Zeit in seinem Leben und seine Zukunftspläne hat Sportreporter Martin Raspe mit Tim Lobinger gesprochen.



Die letzten zwei Jahre habe Lobinger sich stets die Frage gestellt: Wie geht es mir, wo bin ich? Er habe aber jetzt einen absolut stabilen gesundheitlichen Zustand.

Mit dem Status "krebszellenfrei" lasse sich die Zukunft ganz anders planen als die letzten zwei Jahre, sagte der Sportler. Geholfen haben ihm dabei sein Team, aber auch Familie und Freunde - Menschen, die hinter ihm stehen. Aber auch sein Vertrauen in Ärzte und die Medizin haben ihm Kraft gegeben. Über Disziplin und Leistungssport haben er seine Krebserkrankung in Etappen übersetzt, die er zu bewältigen hatte.



Lobinger möchte jetzt nicht mehr Genuss und Lebensfreude bis ins hohe Alter aufschieben - denn er habe erlebt, wie relativ der Begriff der "Zukunft" sein kann. Heute plant er wieder beruflich und privat, zur Zeit seiner Erkrankung sei dies weit weg gewesen für ihn.

Ein Buch über seine Erfahrungen zu schreiben, habe ihm ebenfalls Mut gegeben. Zu Beginn habe er Tagebuch in der Klinik geführt - vor allem um die surreale Situation zu begreifen: Er, der Leistungssportler, soll sich in ein paar Tagen einer Chemotherapie unterziehen. "Für mich war das Reden über meine Krankheit eine große Hilfe", sagt er heute.



Mittlerweile sind Arzttermine normaler geworden. Allerdings müsse er immer noch Medikamente zu sich nehmen - und diese erinnern ihn auch an seine Krebserkrankung.

Buchtipp:

Tim Lobinger

"Verlieren ist keine Option: Mein Kampf gegen den Krebs"

Riva Verlag, April 2018