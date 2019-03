- Jaroslav Rudiš: "Ich will das Verbindende betonen"

Dass unser Nachbarland Tschechien weit mehr zu bieten hat als Bier, Kneipen und Kafka, lässt sich ab Donnerstag auf der Leipziger Buchmesse sehen. In diesem Jahr ist Tschechien Gastland. Der tschechische Schriftsteller und Dramatiker Jaroslav Rudiš lebt in Berlin. Sein aktuelles Werk "Winterbergs letzte Reise" ist für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Nadine Kreuzahler hat mit Jaroslav Rudiš gesprochen.



Doch die Eisenbahn hat nicht nur in Rudiš' Kindheit eine große Rolle gespielt: "Sie prägt unseren Teil von Mitteleuropa, sie ist ein Teil unserer Geschichte, ein Teil, der uns verbindet", betont der Autor.



Die Verbindung zwischen den verschiedenen Kulturen in der Mitte unseres Kontinents, sie will der Tscheche mit seinem literarischen Wirken unterstreichen. Und damit auch gegen den Strom des Populismus ankämpfen, der auch in seiner tschechischen Heimat um sich gegriffen hat: "Wenn wir in die Gegenwart schauen, müssen wir auch immer die Vergangenheit im Blick behalten. Dieser ganze Populismus in Mittel-Osteuropa macht mich traurig", bemerkt er.



In Tschechien werde gerne die antideutsche Karte gespielt - nicht nur gegen Sudetendeutsche, auch gegen Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik. Oft werde dann die heldenhafte tschechische Geschichte heraufbeschworen, "dabei funktioniert tschechische Geschichte gar nicht ohne österreichische, polnische, ungarische und deutsche Geschichte", wie Rudiš betont. Selbst das vielgerühmte tschechische Bier aus Pilsen sei eine Verbindung verschiedener Kulturen: "Der erste Braumeister, der in Pilsen 1842 das Bier revolutioniert hat, kam aus Bayern."



Jaroslav Rudiš: Winterbergs letzte Reise

544 Seiten, Hardcover, 24,00 €