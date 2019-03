imago/IPON Bild: imago/IPON

Fr 15.03.2019 | 10:45 | Vis à vis

- #FridaysForFuture: "Es geht um die Zukunft der Erde"

Seit Monaten gehen weltweit Schüler unter dem Motto "Fridays for future" auf die Straße. Sie protestieren gegen den Klimawandel und fordern eine bessere Zukunft. Franziska Wessel (15) aus Berlin und Alexander Grams (16) aus Michendorf organisieren die Proteste in der Region mit. Sie haben Inforadio-Reporter Matthias Bertsch erzählt, warum sie bei diesem Thema so hartnäckig sind.



Die Schüler Franziska Wessel (15) und Alexander Grams (16) Bild: rbb/Matthias Bertsch

Franziska und Alexander fordern eine andere Klimapolitik und haben dabei ganz konkrete Vorstellungen. Sie setzen sich für einen schnellen Kohleausstieg, eine Verkehrswende und eine klimaverträgliche Landwirtschaft ein. "Wenn wir so weiterleben wie wir jetzt leben, dann haben wir keine gute Zukunft", sagt Franziska. "Und wir sind nun mal die Generation, die diesen Klimawandel am meisten erleben wird", fügt Alexander hinzu. Die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die damit begann, freitags nicht zur Schule zu gehen und stattdessen gegen den Klimawandel zu demonstrieren, sehen sie als Vorbild. "Greta ist einfach ein Symbol für unsere Bewegung", sagt Alexander - und Franziska ergänzt: "Wir verspüren alle diese Angst, wir verspüren diese Wut."

Die Proteste brachten Alexander einen Schulverweis