- 15 Jahre "Neuer Zirkus": Happy Birthday, Chamäleon!

Mit der Premiere der neuen Produktion "Memories of Fools" läutet das Chamäleon – Theater den 15. Geburtstag des Hauses ein. Oder besser gesagt: Seine Wiedergeburt. Über die Vergangenheit und die Zukunft des traditionsreichen Varieté-Theaters unterhält sich Inforadio-Kulturreporterin Magdalena Bienert mit der Geschäftsführung in Person von Hendrik Frobel und Anke Politz.

Das Chamäleon-Theater in den Hackeschen Höfen feiert in diesem Jahr seinen 15.Geburtstag. Gegründet wurde das Haus bereits 1991 als Varieté, endete dann aber 2004 in der Insolvenz. Seitdem folgt das Haus einer etwas anderen Ausrichtung, nämlich der des so genannten neuen Zirkus.

Was dieses Genre genau meint und wie das Chamäleon sein 15jähriges Bestehen feiert, hat Magdalena Bienert aus der Inforadio Kulturredaktion mit Geschäftsführer Hendrik Frobel und Anke Politz, auch Geschäftsführerin, sowie Künstlerische Leiterin des Hauses im Interview besprochen.