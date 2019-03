- Umweltunternehmer Christoph Schulz: Plastikfrei als ökologische Bewegung

Kunststoffe galten mal als fortschrittlich, heute eher als Umweltsünde. Der Umweltunternehmer Christoph Schulz hat ein Buch über seinen plastikfreien Lebensstil geschrieben und vertreibt selbst zahlreiche Alltagsprodukte ohne Kunststoff. Inforadio-Wirtschaftsredakteur Gerd Dehnel wollte wissen, wie so ein möglichst plastikfreies Leben und Arbeiten aussieht.



Gelernt habe er Bankkaufmann, anschließend hat er ein Online Marketing-Studium absolviert. Ein plastikfreier Lebensstil war nicht sein Plan, sagt Schulz. Doch im Urlaub auf Sri Lanka stand er eines Tages in einer Welle aus Plastikmüll - Flaschen, Flip Flops und Windeln spülten um seine Füße. Er habe ab diesem Punkt über sein Konsumverhalten nachgedacht und später ein Unternehmen gegründet, das plastikfreie Produkte vertreibt. Außerdem finden sich auf seiner Webseite viele Tipps zu einem nachhaltigen und plastikfreien Lebensstil.

Einkaufen und Putzen wie zu Omas Zeiten

Er mache heute vieles "wie bei Oma", sagte Schulz. Wasser trinkt er aus der Leitung, frisch gezapft in die Edelstahlflasche. Im Ausland bucht er Unterkünfte, die einen verlässlichen Wasserfilter anbieten. Käse und Wurst kauft er in der mitgebrachten Dose, viele Supermärkte und Wochenmärkte würden sich mittlerweile darauf einlassen. Waschmittel lasse sich aus Efeu herstellen, Putzmittel wie Natron sparen Geld und Müll. Mit Kleidung aus Hanf oder Baumwolle gerate zudem kein Plastik aus Textilien mehr in unsere Gewässer.

Recycling, Zero Waste, Plastikfrei - diese Trends würden in den sozialen Medien intensiv diskutiert und hätten sich längst zu einer ökologischen Bewegung entwickelt, so Schulz. Er sehe, dass eine ältere Generation ein eher positives Bild von Kunststoff habe, auf Plastik aus Gewohnheitsgründen nicht verzichte. Jüngere würden eher verzichten können oder suchten nach Alternativen. Obwohl ein komplett plastikfreies Leben wohl schwierig sei, wünscht sich Schulz Veränderungen, "weil wir merken, dass eben doch nicht alles so positiv ist."



Buchtipp:

Christoph Schulz

"Plastikfrei für Einsteiger"

mvg Verlag, Februar 2019



Webseite von Christoph Schulz

careelite.de

