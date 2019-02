imago stock&people Bild: imago stock&people

Fr 08.02.2019 | 10:45 | Vis à vis

Neue BND-Zentrale: Nüchterne Schale, spannender Kern

Knapp zwölf Jahre nach dem ersten Spatenstich wird am Freitag die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in der Chausseestraße in Berlin-Mitte eröffnet. Der Neubau hat eine Milliarde Euro gekostet, einziehen sollen gut 4000 Mitarbeiter. Begleitet wird das Projekt von einer ungewöhnlichen Transparenz des BND. Michael Götschenberg aus dem ARD-Hauptstadtstudio beschäftigt sich seit Jahren mit dem BND und konnte auch schon Einblicke in die neue Zentrale gewinnen. Mit ihm spricht Christian Wildt.