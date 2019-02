Ulrich Weichert Bild: Ulrich Weichert

Do 07.02.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Kosslicks letzte Berlinale: "Stolz ist ein ganz gutes Gefühl"

In der kommenden Woche beginnen die 69. Berliner Filmfestspiele. Nach 18 Jahren wird dies dann die letzte Berlinale in der Ära Dieter Kosslick sein. Vieles hat der Berlinale-Chef in jenen Jahren bewegt und verändert. Dafür wurde er wahlweise gelobt oder heftig kritisiert. Im Vis à Vis blickt Dieter Kosslick im Gespräch mit Reiner Veit zurück auf bewegende Momente, nicht nur auf der Leinwand.