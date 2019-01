- Britta Schautz: Gesund essen muss nicht teuer sein

Auf der Grünen Woche spielt auch der Faktor "Gesundheit" eine große Rolle. Dabei galt vielen nach wie vor die Rechnung: Gesundheit kostet! Gesunde Ernährung, das sei nur was für Leute mit dem nötigen Kleingeld. Stimmt's? Das wollte Inforadio-Redakteur Christian Wildt wissen und bat die Ernährungsexpertin Britta Schautz von der Berliner Verbraucherzentrale, eine bessere Rechnung aufzumachen.

Selbstgemachtes Essen ist in der Regel gesünder und auch billiger, so Britta Schautz: "Ich muss nicht unbedingt einen tollen Wrap essen, der schon fertig verpackt ist. Sondern ich kann sowohl den Wrap selber machen, das verlangt natürlich ein bisschen Arbeit. Aber solange ich nur die Füllung selber mache und die ganz viel Gemüse enthält, ist die günstig und auch gesund. Ein Smoothie ist auch nicht gesünder als ein Apfel. Denn so eine kleine Flasche hat relativ viele Kalorien, viel Zucker. Ein Apfel hält mich viel länger satt und ist in der Regel auch viel billiger."

Wie man sich mit relativ wenig Geld sogar bio ernähren kann, warum sich deutscher Leinsamen keineswegs hinter den gehypten Chia-Samen verstecken muss und wie hilfreich ein guter Plan dabei sein kann, gesund zu essen und dabei Geld zu sparen, erklärt Verbraucherschützerin Britta Schautz im Vis à Vis mit Inforadio-Redakteur Christian Wild.