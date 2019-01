Bild: imago/ Christian Ohde

Di 22.01.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Wo bleibt der Realitätssinn der Briten?

Premierministerin May hält weiter an ihren Brexit-Vorstellungenen fest. Der Deal soll nun einfach besser gemacht werden! Aber mit wem? Und überhaupt: Wo ist der berühmte britische Realititätssinn geblieben? Inforadio-Redakteurin hat mit dem ehemaligen Botschafter seiner Majestät, Sir Peter Torry, gesprochen. Er lebt heute in Deutschland und in Großbritannien.